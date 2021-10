Welthundetag Von Laika bis Lassie - Wie manche Hunde zur Legende wurden

BARRY: Andere spielten nur vor der Kamera - der Rettungshund der Mönche auf dem Großen St. Bernhard in den Schweizer Alpen aber war ein Held der Wirklichkeit und schon zu Lebzeiten eine Legende. Barry, Jahrgang 1800, soll an der Bergung von 40 Menschen beteiligt gewesen sein. Seine wichtigste Aufgabe: auch bei starken Schneestürmen den Weg zurück zu finden. Der Schweizer Nationalhund starb 1814 in Bern, wurde konserviert und dort im naturhistorischen Museum ausgestellt. Heute heißen Geräte zur Suche nach Lawinenverschütteten "Barryvox".

BO: 2009 löste Barack Obama ein Wahlkampfversprechen an seine Töchter ein und machte den Portugiesischen Wasserhund Bo zum "First Dog" der Nation. "Wir müssen sicherstellen, dass uns jemand an der Tür begrüßt, wenn wir nach Hause kommen", erklärte der US-Präsident damals. 2013 folgte Sunny, damals gerade ein Jahr alt. Selbst bei Staatsbesuchen wurden die beiden zu treuen Begleitern.

LAIKA: Ob Affen, Mäuse, Hunde oder Fruchtfliegen - bevor sich die ersten Menschen ins All wagten, schickten sie sicherheitshalber Versuchstiere voraus. Die russische Hündin Laika zum Beispiel wurde als erstes Lebewesen gezielt in eine Erdumlaufbahn gebracht und schrieb damit Raumfahrtgeschichte. Am 3. November 1957 startete sie an Bord der sowjetischen Raumkapsel "Sputnik 2" ins All - überlebte die ungewöhnliche Reise aber nicht.

HACHIKO: Die Statue von Japans berühmtestem Hund vor dem Bahnhof Shibuya ist zu einem der Wahrzeichen und zentralen Treffpunkte von Tokio geworden. In den 1920er Jahren begleitete der Akita sein Herrchen dort jeden Morgen zum Bahnhof - und holte Professor Ueno abends wieder ab. Selbst als dieser 1925 unerwartet starb, wartete der nun herrenlose Hachiko noch jahrelang weiter und wurde damit zum Inbegriff des treuen Gefährten. Der schwedische Regisseur Lasse Hallström verfilmte den Stoff 2009 mit Richard Gere.

© dpa-infocom, dpa:211008-99-523490/2