Weltcup Ski alpin Abfahrten in Lenzerheide abgesagt: Kugeln an Feuz und Goggia

Der Eidgenosse rangiert in der Gesamtwertung 31 Punkte hinter dem Franzosen Alexis Pinturault; Teamkollegin Lara Gut-Behrami hat 96 Zähler Rückstand auf die führendes Slowakin Petra Vlhova. Dass just in Graubünden zwei Schweizer wegen eines Wintereinbruchs womöglich entscheidend gebremst werden, das entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Odermatt und Gut-Behrami haben auf die Abfahrt und den noch geplanten Super-G gesetzt, um ihre Stärken auszuspielen. Die Riesenslaloms am 20. März werden spannend - in den Slaloms am Tag darauf aber sind Pinturault und Vlhova klar stärker einzuschätzen.