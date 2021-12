Weltcup in Winterberg Friedrich gewinnt vor Lochner im Viererbob

Ausgerechnet auf ihrer Heimbahn verpasste die Winterbergerin Laura Nolte erstmals in diesem Winter das Podium. Am Samstag reichte es nur für den vierten Platz. "Es ist ärgerlich, aber es lag ganz klar am Start", sagte Nolte. Den Sieg holte sich US-Pilotin Elana Meyers Taylor, die im Finallauf in 58,88 Sekunden Bahnrekord fuhr. Zweite wurde Breeana Walker aus Australien vor der Kanadierin Cynthia Appiah. Zweierbob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen kam auf Rang sieben direkt vor der Wiesbadenerin Kim Kalicki.

