Als Fünfte feierte die Starnbergerin aber ihr bestes Weltcup-Ergebnis seit dem dritten Platz bei der Abfahrt in Garmisch im Januar 2019 und ihr viertbestes überhaupt. "Sehr zufrieden" war Weidle mit ihrer "deutlichen Steigerung" gegenüber dem Rennen am Freitag, bei dem sie noch unter dem Eindruck ihrer zwei Trainingsstürze auf Platz elf gefahren war. Am Samstag agierte sie mit neuem Mut. "Das Selbstbewusstsein ist wieder da", erklärte die 24-Jährige. Auch körperlich gehe es ihr wieder besser.