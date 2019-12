Weltcup in Östersund Biathlon-Damen: Kein Podestplatz, kein Sorge

Der Weltcup in Schweden wird am 7. Dezember (17.30 Uhr/ZDF und Eurosport) mit der Staffel der Männer fortgesetzt. Ob Olympiasieger Arnd Peiffer nach seinem Sturz dabei sein kann, wird am Tag vor dem Wettbewerb gemeinsam mit den Trainern entschieden. Der 32-Jährige hatte sich im Einzel eine Platzwunde am Kopf und mehrere Prellungen zugezogen. Außerdem brach sein Gewehr in zwei Teile.

Zum Abschluss gibt es noch die Frauenstaffel. Preuß und Herrmann werden dann wohl dabei sein. Dabei geht es ganz ohne Schmerzen bei Franziska Preuß noch immer nicht. "Ich bin sehr froh über den Start, denn ich habe im Sommer schon wieder ein bisschen die Kacke an mir kleben gehabt. Von daher hätte es sein können, dass ich gar nicht am Start stehe", sagte sie nach den ersten beiden Rennen. Seit Monaten ist die 25-Jährige in Behandlung, und trotzdem ist sie zu Beginn der Saison gut unterwegs.

"Maximalbelastung war lange nicht möglich", sagte Preuß. Doch die Ärzte haben der Staffel-Weltmeisterin von 2015 Hoffnung gemacht, dass sie künftig wieder ganz schmerzfrei sein kann. In der Vergangenheit hatte immer wieder der eigene Körper sie ausgebremst und für Zwangspausen gesorgt.