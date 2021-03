Weltcup in Nove Mesto Biathletin Herrmann: "Können noch gute Ergebnisse kommen"

"So, wie ich mich gerade beim Schießen fühle, können noch gute Ergebnisse kommen", sagte die 32-Jährige vor dem Sprint am Freitag (17.30 Uhr/ZDF Und Eurosport), wieder in Nove Mesto, ehe in der kommenden Woche das Saisonfinale im schwedischen Östersund ansteht. Mit Blick auf die nächste Saison müsse man das aber genau analysieren, so dass man mit Blick auf Olympia die Topleistung habe. Denn bei der WM in Pokljuka ging Herrmann in den Einzelrennen leer aus, im Gesamtweltcup ist sie nur Zehnte.