Weltcup in Estland DSV-Skijäger Doll Dritter - Fillon Maillet siegt

"Mit dem einen Fehler stehend, da bin ich sehr am Hadern, sonst wäre heute wieder ein Podiumsplatz herausgesprungen", sagte Lesser. Der 33-Jährige war zuletzt in Finnland in der Verfolgung Zweiter geworden - Jagdrennen stehen in Estland nicht auf dem Wettkampfprogramm. In Otepää geht es am Freitag mit dem Frauen-Sprint weiter.

"Für mich wäre es schön, wenn ich an die Ergebnisse vom letzten Wochenende anknüpfen könnte, aber ich erwarte jetzt nicht von mir, dass ich jedes Wochenende aufs Podium laufe. Ich versuche einfach, mein Zeug am Schießstand gut zu machen und das gute Gefühl im Laufen mitzunehmen", sagte Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann.

Im Männersprint kam Johannes Kühn (2 Fehler/1:05,6 Minuten zurück)auf Rang 23. "Die Körner sind bei der gesamten Mannschaft noch gut vorhanden", sagte der Bayer, der im Dezember in Hochfilzen sein erstes Weltcup-Rennen gewonnen hatte. "Wir haben ein sehr gutes Mannschaftsergebnis erreicht", meinte er. Philipp Nawrath (2/1:30,3) wurde 33. und David Zobel (4/2:18,7) belegte Platz 60.