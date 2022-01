Weltcup in der Schweiz Friedrich verliert bei Bob-EM, sorgt sich aber nicht

Nach zwei Läufen hatte Friedrich auf der Natureisbahn in St. Moritz 0,16 Sekunden Rückstand auf den Letten, der ihm in der parallel ausgetragenen EM auch den Titel wegschnappte. Dafür holte sich der Sachse im zweiten Lauf die Bahnbestzeit in 1:04,66 Minuten von Kibermanis zurück.