Weltcup in Bormio "Einfach geil!": Skirennfahrer Schwaiger knackt Olympia-Norm

"Ich habe ein geiles Gefühl gehabt und habe gekämpft bis zum Ziel", berichtete der 30 Jahre alte Deutsche in der ARD, nachdem er in Bormio erstmals in einem Abfahrts-Weltcup auf Platz fünf gerast war. Durch das beste Speed-Ergebnis in seiner Karriere knackte der Sportsoldat vom WSV Königssee die nationale Olympia-Norm für die Winterspiele in Peking im Februar. "Einfach geil, obwohl ich oben ein bissl verkackt habe", sagte Schwaiger.