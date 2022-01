Weltcup in Ruhpolding Vor Olympia: Lichtblicke und Sorgen bei Biathleten

Die bisher formschwache Hinz verbesserte sich in der Verfolgung um 34 Plätze auf Rang 26 und hatte damit wenigstens ein Erfolgserlebnis. Vanessa Voigt schießt solide, kann aber läuferisch nicht mithalten. Möglich scheint aber, dass Hildebrand auch ohne Qualifikation als eine von fünf deutschen Frauen mit nach China reisen darf.

Preuß im Aufbautraining

Franziska Preuß steigt nach ihrer Corona-Infektion und Fußverletzung jetzt erst in ein Aufbautraining ein und wird auch den Weltcup in Antholz verpassen. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch nicht so, dass sie an Wettkämpfe denken kann", sagte Frauen-Disziplintrainer Kristian Mehringer. Ihr letztes Rennen bestritt sie am 12. Dezember. Ob Kühn, der ebenfalls wegen eines positiven Tests in Quarantäne musste, in Südtirol wieder ins Team zurückkehrt, ist noch offen.

Generell schwebt das Thema Corona über allem. "Man passt sehr auf, es ist schon belastend", sagte Doll, und Lesser ergänzte: "Wenn man jetzt in Quarantäne muss, ist es mit Olympia vorbei." Nawrath musste als Kontaktperson von Kühn vier PCR-Tests in der Ruhpolding-Woche machen, was ihn im Sprint (41.) nicht frei auflaufen ließ. "Ich habe auch die Franzi mal kurz getroffen. Es geht ihr auch nicht gut, wenn man so isoliert ist. Das ist schlimm, einfach nicht leistungsfördernd", sagte Nawrath. Eisenbichler meinte mit Blick auf die 27-Jährige, die bis vor ihrer Verletzung beste Deutsche war: "Wir haben noch genug Zeit. Es ist möglich, auch wenn es keine optimale Ausgangsposition ist."