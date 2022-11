Weltcup-Auftakt in Wisla Fehlstart im Grünen: Skispringer auf Matten chancenlos

Die zweite Reihe mit Pius Paschke, der überraschend zweimal bester Deutscher war, spielte dabei im Rahmen der Erwartungen noch eine bessere Rolle als das routinierte Trio der Führungsspringer. Geiger sagte in der ARD mit Blick auf Kubacki und Co.: "Die Top drei springen schon spektakulär. Da sind wir ein gutes Stück weg."

Grüne Matten statt Kunstschnee

Die grüne Optik, die erstmals den üblichen Kunstschnee ersetzte, war auch dem frühen Saisonstart geschuldet. Weil am 20. November die Fußball-WM in Katar beginnt, hatte sich der Ski-Weltverband Fis für einen früheren Auftakt entschieden. Angesichts des Klimawandels könnte der Einsatz von Matten in Zukunft aber häufiger erwogen werden. "Die Frage der Zukunft wird nicht sein, was wir wollen - sondern was wir können. Was ist in unserer Gesellschaft noch darstellbar? Es ist schon die Frage: Was ist der richtige Weg?", sagte Deutschlands Teammanager Horst Hüttel.

Als einziger deutscher Mutmacher des Wochenendes fungierte Olympia-Silbergewinnerin Katharina Althaus. Die Allgäuerin hatte am Samstag zwar auch gepatzt, steigerte sich aber am Sonntag mit Rang zwei. "Ich freue mich mega, dass ich jetzt auf dem Podest stehe. So kann es wegen mir gerne weitergehen", sagte Althaus. Besser war nur Österreichs Eva Pinkelnig, die mit ihrem Sieg auch das Gelbe Trikot der Gesamtführenden übernahm.