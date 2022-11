Weltcup-Auftakt Bob-Dominator Friedrich siegt in Whistler auch im Vierer

Freuen konnte sich Spies auch über andere Besatzungen. So kam der Königsseer Johannes Lochner im Zweier trotz einer Verletzung an der Brustwirbelsäule auf Rang drei - sein erstes Podest in Whistler. Kim Kalicki siegte ebenfalls im Zweier bei ihrem ersten Start auf der schnellen, aber nicht ungefährlichen Olympia-Bahn von 2010.

Dort es gab einige Schrecksekunden. So stürzten nahezu alle deutschen Bobs im Training, im Monobob der Frauen erwischte es dann auch die in Führung liegende Laura Nolte. Und Christoph Hafer konnte zum zweiten Vierer-Durchgang gar nicht mehr antreten. Nach einem Versagen der Bremse schoss sein Schlitten im Ziel des ersten Laufes durch alle Absperrvorrichtungen und wurde derart demoliert, dass er nicht mehr rechtzeitig repariert werden konnte. "Es ist halt immer was los in Whistler, sagte der Bundestrainer.