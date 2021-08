Welt-Foto-Tag Entwicklung der Handy-Kamera: Vom ersten Foto bis Hollywood

DOPPELLINSE: Wer heute ein neues Handy umdreht, sieht oft mehr als eine Linse. Dieser Trend begann bereits vor zehn Jahren, hatte aber bei den ersten Modellen mit Doppelkamera einen anderen Hintergrund. Sowohl LG mit dem Optimus 3D als auch HTC mit dem Evo 3D wollten dem Nutzer Aufnahme und Wiedergabe von dreidimensionalen Videos ermöglichen. Der 3D-Hype ebbte ab, die Doppellinsen blieben - bei beiden Herstellern: HTC setzte mit dem One M8 (2014) auf eine bessere Bildqualität, LG mit dem G5 (2016) auf größere Tiefenschärfe. Die Doppellinse kam Ende 2016 auch bei Apple an. Das damalige Flaggschiff iPhone 7 Plus war das erste Modell mit zwei Kameras. Aktuelle Geräte bieten auf der Rückseite drei (etwa iPhone 12 Pro), vier (Samsung Galaxy A72) oder sogar fünf Kameralinsen (Nokia 9 PureView).

SOFTWARE/KI: Moderne Smartphones können erstmals bessere Bilder als normale Kameras machen. Dies ermöglicht eine in der Software eingebaute KI (Künstliche Intelligenz). Die Kamera scannt dadurch Motive und nimmt eigenständig Einstellungen vor. Das heißt: Die KI erkennt automatisch, ob ein Haus, eine Gruppe von Menschen oder ein sich bewegender Sportler abgelichtet werden soll. Bei Nachtaufnahmen oder schlechten Lichtverhältnissen können auch mit dem Smartphone Fotos gelingen, für die bisher eine teure Spiegelreflexkamera nötig war. Vorreiter auf dem Gebiet war Google mit seiner Pixel-Reihe, inzwischen zogen auch Apple mit dem iPhone 12 und andere Hersteller nach. Die KI-Software baut dabei zum Teil ein Foto aus mehreren Aufnahmen zusammen.

HOLLYWOOD: Im Portfolio des Kult-Regisseurs Steven Soderbergh finden sich Filme wie "Sex, Lügen und Video", "Traffic" oder "Out of Sight". 2018 wagte der US-Amerikaner etwas Neues. Den Streifen "Unsane" drehte der Filmemacher ausschließlich mit seinem Smartphone. Zum Einsatz kam Medienberichten zufolge ein iPhone 7 Plus. Vorreiter bei dieser Art zu filmen war Soderbergh aber nicht. Bereits 2011 drehte der südkoreanische Regisseur Park Chan-wook ("Oldboy") seinen bei der Berlinale prämierten Kurzfilm "Night Fishing" mit einem iPhone 4.

