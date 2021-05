Welpen aus Rielingshausen Familienmitglied statt Corona-Anschaffung

Der Hund soll als Familienmitglied gesehen werden

Barisha und die anderen Hunde stürzen zum Zaun. Ein roter VW-Bus hat dort angehalten und wird verbellt. Dabei kommen die Insassen in freundlicher Absicht: Ein Paar aus Asperg, Christine Thimmel und Bernd Baitinger, wird in gut 16 Wochen seinen Welpen abholen. Geboren ist er noch nicht. Aber als sie aussteigen, erfahren sie von Barishas Empfänglichkeit. Für die künftigen Welpeneltern ist damit ein weiterer großer Schritt hin zum neuen Familienmitglied geschafft. Acht Wochen wird die Hündin tragen, weitere acht Wochen dürfen die Welpen nach der Geburt bei ihrer Hundemama bleiben, danach ziehen sie in ihre neue Menschenfamilien.