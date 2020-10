Wellarium in Steinheim Meiste Rathaus-Vorverkaufsstellen werden aufgegeben

Grundlegend überarbeitet wird bis zur Saison 2021 – sofern diese gewohnt stattfinden kann – auch der Vorverkauf. Der Grund: Die Vorverkaufszahlen an den Rathäusern der Umgebung sind seit der Installation des bisherigen Kassensystems zur Saison 2011 stark rückläufig. Denn wer dort eine Saisonkarte erwarb, musste trotzdem zur Freibadkasse, um die Karte zu erhalten. „Es war eher ein Gang mehr als ein Gang weniger“, so Bartzsch, der den „eklatanten“ Rückgang im VVK auf den Rathäusern belegte. In Marbach wurden demnach 2010 genau 434 Saisonkarten verkauft, 2019 waren es 54. In Benningen ging die Zahl von 348 zurück auf 62. Eine Tendenz, die auch in Pleidelsheim, Erdmannhausen und Kirchberg deutlich wurde. Der GVV folgte deshalb der Empfehlung, die VVK-Stellen an diesen Rathäusern zu streichen. Einzig in Steinheim (317 statt 1051) und Murr (229 statt 940) können die Saisonkarten weiterhin erworben werden. Hauptanlaufstelle ist aber das Freibad selbst, wo die Zahl der Vorverkäufe seit 2010 auch von 3551 auf 4791 gewachsen war. Dazu kommt eben der neue Online-Vorverkauf.