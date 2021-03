Welche Kandidaten stehen in Kirchberg zur Wahl? Alte Hasen, neue Gruppierungen und Parteiwechsler

Kirchberg - Nicht nur im Wahlkreis 14 (Bietigheim-Bissingen), zu dem die meisten Kommunen im Verbreitungsgebiet der Marbacher Zeitung gehören, gibt es eine große Zahl an Landtagskandidaten, unter denen sich die Wähler am 14. März entscheiden können. Auch in den Wahlkreisen Backnang (17), wozu Kirchberg an der Murr gehört, und Eppingen, dem für alle Beilsteiner relevanten Wahlkreis 19, lächeln die verschiedensten Gesichter auf die potenziellen Wähler hinab.