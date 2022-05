Weiterhin Oberliga-Spitzenreiter SGV Freiberg gibt sich keine Blöße

Schon nach sechs Minuten ebnete Torjäger Marco Grüttner per Kopf den Weg – zehn Minuten nach der Pause erhöhte er auf 2:0. Ein Doppelschlag von Marcel Sökler (72.) und erneut Grüttner (73.) führte die Vorentscheidung herbei. In der Schlussminute schraubte Christian Mauersberger nach einer Einzelaktion das Ergebnis in die Höhe.