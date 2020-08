Weiterer Erfolg gegen Drogenhändler Flüchtiger 30-Jähriger festgenommen

Polizisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz war es im Verlauf des Sommer gelungen, eine international agierende Bande von Drogenhändler auszuheben. Die Ermittlungen hatten unter anderem auch nach Steinheim geführt. Bei einer darauf folgenden Festnahme in der Ludwigsburger Innenstadt am 5. August, schaffte es ein 30-Jähriger jedoch zu entkommen. Zielfahnder des LKA Baden-Württemberg haben nun in Zusammenarbeit mit belgischen Sicherheitskräften und dem BKA am Donnerstag in Schaerbeek den flüchtigen Albaner festnehmen können.