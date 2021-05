Weiterer Anstieg Sterbefälle in Deutschland nehmen zu

Wiesbaden - Die Zahl der Sterbefälle in Deutschland ist Ende April erneut gestiegen. In der Woche vom 19. bis zum 25. April starben 19.387 Menschen, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervorging. Diese Zahl lag demnach acht Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichskalenderwochen der Jahre 2017 bis 2020. Auch im Vergleich zur Vorwoche stiegen die Sterbefallzahlen demnach.