Weitere Events abgesagt Es bleibt ruhig in den Stadtkernen

Marbach/Großbottwar - Ein Einkaufsbummel in der Sonne, Unterhaltung und Leckereien – wenn im Frühjahr die IGS Marbach zum Erlebnistag einlädt, herrscht Hochbetrieb in der Schillerstadt. Doch am 28. Juni wird es dieses Jahr ruhig in der Altstadt bleiben. „Wir Gewerbetreibenden hätten den Tag gerne gemacht“, so der Vorsitzende der Interessensgemeinschaft der Selbständigen (IGS), Friedemann Sorg. „Aber das Gesetz verbietet ganz klar Großveranstaltungen bis in den August.“ Das trifft den Erlebnistag: „Das Ordnungsamt hat uns die Erlaubnis nicht erteilt.“ Auch der Töpfermarkt sowie das Altstadtfest der SPD am selben Tag wurden abgesagt.