Weinstube in Weinstadt Im Anker hat Gastfreundschaft Tradition

Der Weinbau spielt in der Geschichte der Unraths eine große Rolle. Die vier Hektar Rebfläche, die noch immer in Familienbesitz sind, sind allerdings mittlerweile verpachtet. Doch die 108-jährige gastronomische Tradition, die ihr Urgroßvater Adolf begann, führt Martina Unrath mit viel Herzblut fort, seitdem sie im August 2007 nach dem frühen Tod ihres Vaters den Anker in der Weinstraße 28 übernommen hat. „Ich bin sehr gerne Gastgeberin, und deshalb stehe ich auch nicht in der Küche, sondern kümmere mich in der Wirtschaft um meine Gäste. Ich finde es wichtig, dass die Chefin draußen ist“, sagt sie mit einem Lächeln. Die große Herzlichkeit und das sehr persönliche und familiäre Klima schätzen ihre Gäste, von denen viele die Wirtin schon seit Kindertagen kennen. „Bei uns einzukehren, ist wie bei Freunden essen gehen“, sagt Martina Unrath, die in der Küche auf frisch zubereitete Speisen, hohe Qualität, regionale Produkte und saisonale Gerichte setzt. „Wir kochen schwäbisch und das mit Leidenschaft und viel Kreativität.“