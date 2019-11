Weinprobiertage der WG Marbach Aromenrausch trifft Geschmacksexplosion

Marbach - Beleuchtete Weinflaschen säumen den Weg hinein in den Verkaufs- und Degustationsraum der Marbacher Weingärtner, wo der Gast vom schwindlig machenden Wein-Aromen-Mix empfangen wird, der die Atemluft schwängert. Betont lebhaft stellte sich die Szenerie an den diesjährigen Weinprobiertagen dar, die am Anfang der Weihnachtssaison, die Freunde heimischer Rebensaftprodukte anlockt. Und so bildet das Stimmengewirr an diesem Samstagabend einen hohen Geräuschpegel. Gelächter, klirrende Weingläser und angeregte Gespräche dominieren das feuchtfröhliche Bild.