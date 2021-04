Weingut Graf Adelmann in Kleinbottwar Mit einem größeren Weintank für die Zukunft gerüstet

In der Regel setzen sich die Räte im Steinheimer Ausschuss für Technik und Umwelt mit Bauanträgen zu Häusern, Terrassen, Wintergärten und Co. auseinander. In der jüngsten Sitzung ging es ausnahmsweise um ein Gesuch aus einer Branche, in der zwar auch etwas geschaffen wird, aber nicht, um darin zu wohnen: den Weinbau. Auf dem Gut Graf Adelmann in Kleinbottwar soll ein großer Tank entstehen, in dem Rebensaft aufbewahrt werden kann. Ein Anliegen, gegen das das Gremium nichts einzuwenden hatte und einmütig seinen Segen gab.