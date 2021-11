Weingut Bruker in Großbottwar Absage für Pläne im Weinberg

Jetziger Standort stößt räumlich an Grenzen

Die Absage haut Markus Bruker nicht gerade aus den Latschen. „Ich habe zu 99 Prozent damit gerechnet, dass es so kommt“, sagt der Großbottwarer. Probieren wollte er es dennoch. „Ich wäre ja blöd gewesen, wenn ich es nicht versucht hätte.“ Schließlich hatte er gute Gründe für sein Vorhaben. An seinem jetzigen Standort in der Kleinaspacher Straße stoße er seit Jahren räumlich an seine Grenzen. Deshalb hatte Markus Bruker sich Gedanken gemacht, wie es weitergehen könnte. Und da er gern über den Tellerrand hinausschaue und auch vieles im weinmachenden In- und Ausland gesehen habe, kam die Idee mit dem Weingut im Weinberg. Unabhängig von Hotel und Gastronomie sollte es hier rein um das Thema Wein gehen – inmitten der Reben, unweit des Harzberghäusles im Gewann Friedrichsberg, wo Bruker Weinberge besitzt.

Dass daraus nun wahrscheinlich nichts wird, sieht der Großbottwarer Wengerter „sehr entspannt“, wie er betont. „Das ist eben das Risiko, wenn man im Außenbereich bauen möchte.“ Das Vorhaben, im Wengert zu bauen, sei nur eine von mehreren Ideen gewesen. Sie wolle er nun weiterverfolgen.

Zumal das Verfahren ja mit dem Nein vom VRS noch nicht beendet ist. Der Großbottwarer Bürgermeister Ralf Zimmermann ist „gespannt, wie es weitergeht“. Der Gemeinderat hatte dem Vorhaben zwar knapp, aber mehrheitlich zugestimmt. Was die Entscheidung des VRS angehe, so „sieht man den Unterschied zur benachbarten Region Heilbronn-Franken. Dort gibt es eine stärkere Betonung der Weinwirtschaft. Bei uns ist der regionale Grünzug ja quasi überall.“