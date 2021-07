Weinfest in Beilstein Weinmacher werden zu Festmachern

Musiker verzichten auf ihre Gage zugunsten von Flutopfern

Doch die lange Pause während der Pandemie hat ihren Preis, für Zuschauer wie für die Künstler. „Ich dachte vorher noch, ich möchte gleich wieder heim gehen“, umschreibt ihre Bandkollegin Carina von Evermind die Nervosität vor dem ersten Song. Immerhin ist das der erste Auftritt der Band seit September vergangenen Jahres. Unter diesen Umständen ist es umso bemerkenswerter, wenn die Band ihre Gage an die Hochwasseropfer in der Weinregion Ahr spendet, wie ihre Bandkollegin Ramona schildert. Diese Solidarität ist beeindruckend, denn gerade Musiker haben ja mit am meisten unter der Pandemie gelitten.