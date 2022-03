Weine in Marbach Rund um die Uhr edle Tropfen kaufen

Gläser können zurückgegeben werden

Kunden sollen sich aus einer breiten Auswahl des Sortiments bedienen können. Friedrich berichtet, dass der Automat mit Flaschen von rund 15 verschiedenen edlen Tropfen bestückt sein wird. In der Sommerzeit werde der Akzent eher auf Weißweinen, Rosés und Seccos liegen, im Winter verstärkt auf Rotweinen. Wann auch immer man eine Flasche per Knopfdruck ordert: Sie werde entsprechend temperiert sein, um sich beispielsweise an einem heißen Juliabend mit einem spritzigen Weißen abkühlen zu können. Zahlen kann man die Getränke entweder klassisch mit Bargeld oder per Karte. Im Vergleich zum herkömmlichen Hausverkauf schlage man ein bis zwei Euro drauf, sagt Friedrich. „Damit werden aber nur die Unkosten eins zu eins weitergegeben“, betont sie. Was die Gläser anbelangt, so könne man diese entweder behalten und somit praktisch kaufen oder wieder zurückgeben und Pfand kassieren. Die Rückgabe sei allerdings nur dann möglich, wenn die WG regulär geöffnet habe, erklärt die Marketingleiterin.