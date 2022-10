Weindorf in Erdmannhausen Wetter mies, Stimmung gut

Die Veranstalter des 11. Weindorfs in Erdmannhausen haben für die gesellige Zusammenkunft rund um den Rathausplatz alles bestens geplant: allein das Wetter lässt sich in eine Planung nicht einbeziehen. Und so fällt die Bilanz des diesjährigen Weindorfes recht nüchtern aus: Am Samstag, dem ersten der beiden Veranstaltungstage, war die Wetterprognose zutreffend; pünktlich zum Startschuss hörte der Regen erst einmal auf.