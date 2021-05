Weinberge in Marbach Rebflächen im Gewann Berg drohen zu verwildern

Anbindung als Knackpunkt

Diese Verknüpfung zwischen dem Konzept für das Grünevent, das 2033 über die Bühne gehen soll, und der Rebflurbereinigung hatten die Freien Wähler beantragt und dann mehrheitlich auch durchbekommen. Rückendeckung erhielt die Fraktion dabei insbesondere von den Sozialdemokraten. SPD-Mann Jürgen Schmiedel hielt es für „völlig verkehrt“, im Vorgriff Beschlüsse zu fassen, die sich später eventuell nicht mit den Vorstellungen zur Gartenschau in Einklang bringen lassen. Knackpunkt war dabei vor allem die mögliche spätere Anbindung des Geländes über den Dächern von Marbach an den Bottwartalradweg. Bauamtsleiter Dieter Wanner hatte einleitend in seinem Sachvortrag erklärt, dass im Rahmen der Neuordnung der Rebflächen ein Wirtschaftsweg am Fuß des Areals mit einem Durchstich nach oben frisch angelegt werden soll. Im Hinblick auf die Gartenschau habe man im Hinterkopf, das Netz über diese neuen Trassen weiterzuknüpfen vom Radweg unten bis hoch zur Aussichtskanzel. So könne diese attraktive Anlaufstelle quasi ins Gartenschaugeschehen eingebunden werden.