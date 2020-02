Wein Lese Tage in Marbach Wo Besucher Schlange stehen . . .

Weinprinzessinnen im Interview

Den Auftakt in Fröschers Erlebnisstüble machten am Samstagmittag die beiden Weinprinzessinnen aus Beilstein – Franziska Pfizenmayer (Württembergische) und Claudia Anacker (Beilsteiner). Beide standen Karin Götz, Leiterin der Lokalredaktion der Marbacher Zeitung, Rede und Antwort und verrieten dabei nicht nur, dass sie schon als Kinder gerne Krönchen trugen, sondern offenbarten auch unterschiedliche Vorlieben, was den Wein angeht. So bevorzugt Pfizenmayer roten, trockenen, am besten im Holzfass gereiften Bio-Wein, den sie zusammen mit Schokolade genießen würde, während Anacker eher auf weißen, halbtrockenen in Edelstahl gereiften Bio-Wein mit Käse steht. Beim Thema alkoholfreier Wein waren sich aber beide einig. „Ich finde es wichtig, in so eine Nische zu gehen. Gerade für Leute, die nicht so viel Alkohol trinken oder an einem Tag fahren müssen, ist das eine tolle Ergänzung“, sagte Pfizenmayer – und Anacker ergänzte: „Ich würde diesen Weg der Winzer auch unterstützen.“ Zumal es im Bier- oder Sektbereich ja auch schon zahlreiche Alternativen gebe.