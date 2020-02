Wein Lese Tage in Marbach Die Symbiose aus Wein und Literatur kommt an

Walnussöl und Apfel-Balsamico waren neben den Baumtrüffeln – in Weinessig, Zimt, Nelken und Zitronenschale eingelegte Walnüsse – am gefragtesten am Stand von Stirms Hofladen. Am Stand der Marke „Tal der Liebe“ fanden Marmeladen großen Anklang. „Außerdem ist der Balsamico-Essig ein Dauerbrenner“, verriet Justus Texter und wünschte sich für die nächste Auflage einen noch größeren Stand, um „noch mehr mit den Leuten in Kontakt zu kommen.“

Eingeläutet hatten die Wein Lese Tage am Samstagmittag die württembergische Weinprinzessin Franziska Pfizenmayer und die Beilsteiner Weinprinzessin Claudia Anacker, die beide ganz angetan waren von der Winterweinmesse. „So eine Messe wie diese spricht für den Lebensstil von uns Württembergern“, meinte Pfizenmayer und Anacker sagte begeistert: „Auf so einer Messe wie dieser war ich noch nie.“ Denn auch in den benachbarten Museen war einiges geboten, der Zulauf groß: Im Literaturmuseum der Moderne (LiMo) verbanden Comedian Fabian Friedl und Weinkolumnist Michael Weier unter dem Motto „Comedy + Wein“ Humor, Weingenuss und Weinwissen. Im Schillersaal des Schiller-Nationalmuseums gab es „Wort, Wein + Musik“ - eine musikalische Weinverkostung mit den Weinerlebnisführern Gerhard Thullner und Günther Lohfink.

Am Sonntag begeisterte die aus dem Fernsehen bekannte Sommelière Natalie Lumpp zusammen mit Ulrich Staudenmaier, dem Leiter der gleichnamigen Musikschule, mit ihrem Programm „Wein, Weib + Gesang“. Im LiMo gab es außerdem „Wein + Musik“ mit Axel Grau und Tobias Escher.

Mehr zum Thema:

Wo die Besucher Schlange stehen...