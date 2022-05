Endlich ist sie wieder da: Die Sonne und der Frühling gleich mit ihr. Höchste Zeit also für ein Picknick im Grünen, eine Wanderung vorbei an idyllischen Obstwiesen und einem guten Glas Wein auf der heimischen Terrasse. Wie passend, dass auch das „Wein Lese Land“-Magazin in den finalen Zügen steht.