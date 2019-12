Weihnachtsmarkt in Oberstenfeld Budenzauber lockt viele in den Ortskern

Oberstenfeld - Beim Oberstenfelder Weihnachtsmarkt sind die Gassen stets proppenvoll. Das Erfolgsrezept mag vielleicht darin liegen: Nur ein Tag und ein gelungener Mix von Vereinen, Geschäften und privaten Angeboten machen den Budenzauber aus. Eine angesagte Engstelle ruft der Bottwartaler Trollinger-Glühwein hervor. Hier ist der Treffpunkt für die Alteingesessenen, die Wengerter und Weinzähne. Aber auch an anderen Stellen wird klar: Wer auf dem Oberstenfelder Weihnachtsmarkt hungrig oder durstig bleibt, der hat etwas falsch verstanden. Mit fantasievollen Namen versuchen die Budenbetreiber das Volk zu sich zu ­locken: „GlühPu light“ gibt es bei den ­Motorradfahrern, „Kalter Opa“ ist ein Willi mit Birnenschnitz, die „Heiße Oma“ hingegen ein Bratapfellikör mit Sahne.



Basteleien, Mistelzweige und "Sac Kavurma"

Beim Futtern ist sogar an die Piep­mätze im Garten gedacht, die dank der ­Vogelstationen vom Naturschutzbund ein schönes Zuhause finden. Weihnachtliche Basteleien gibt es auch, wobei man den Eindruck bekommen könnte, der Weihnachtsmarkt diene in erster Linie der ­Kulinarik. Dabei gab es aber von der ­Thüringer Rostbratwurst bis hin zur orientalischen Fleischpfanne „Sac Kavurma“ reichlich Auswahl. Seife und Schals von den „Bottwartal Alpakas“ oder Laubsägearbeiten der Familien Naegele und van Gent bieten da eine schöne Bereicherung. „Wir sind seit 22 Jahren dabei“, stellt Mike Naegele fest. Etwas abseits bei Oechsles Bücherstube bietet Familie Dürlich Weihnachtliches aus dem Erzgebirge, Adventsgestecke und Mistelzweige gibt es ebenfalls zu kaufen. Andere stellen sich für einen guten Zweck hinter die Theke, sei es für das Patenkind in Tansania oder das Kinderzentrum in Maulbronn.



Chöre sorgen für das Ambiente

Zahlreiche Gruppen tragen mit Musik zur Verschönerung des Ambientes bei, sei es Flöten- und Gitarrenschüler zur Eröffnung, der Musikverein und der Posaunenchor, die Chöre der Lichtenbergschule ­sowie der Neuapostolischen Kirche mit besinnlich-schönen Weihnachtsliedern und der Jugendchor „Foxes 4C“, bei dem Sophie und Lara mitreißende und begeisternde Songs abliefern wie den „Old Church Choir“. Das Publikum klatscht begeistert mit, Einheizen ist bei den fast schon „frühlingshaften Temperaturen“, wie der musikalische Leiter Uli Staudenmaier feststellt, eigentlich nicht nötig.



Nikolaus kommt vorbei

Bis in den Abend hinein herrschte reges Treiben in der Großbottwarer Straße und der Küfergasse im Herzen von ­Oberstenfeld. An über 35 Ständen gab es reichlich Auswahl an Dekorativem wie Nahrhaftem. Die Einheimischen sowie ­einige Gäste aus den Nachbargemeinden Beilstein und Großbottwar freuten sich über den Budenzauber im Flecken, der Treffpunkt für Feinschmecker und Naschkatzen gleichermaßen war. Auch der Nikolaus schaute – einen Tag verspätet – noch vorbei und im Trauzimmer im Rathaus unterhielt eine Märchenerzählerin große und kleine Zuhörer.