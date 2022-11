Das Weihnachtshaus trotzt der Energiekrise Adventszauber in Erdmannhausen

Eine Handvoll Steppkes steht an diesem Abend zusammen mit Sybille Niehues-Zimmermann vor dem imposant geschmückten Einfamilienhaus am Lembergerweg in Erdmannhausen. Jedes Kinder hat einen Zauberstock in der Hand. Auf Kommando erheben die fünf Buben und Mädchen ihre Stöcke – und um Punkt 17 Uhr erstrahlten zigtausend LED-Leuchten auf dem Dach des Gebäudes, an den Wänden, im Garten, überall. Wie von Wunderhand geschieht das. Den Strom eingeschaltet hat freilich Andreas Niehues an einem Tablet-Computer, still und heimlich.