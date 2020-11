Weihnachtsgeschenke-Guide Geschenke für Affären und Liebschaften, die schon alles haben

TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart

Das Spektakel hat beim VfB System

Der Aufsteiger bietet auch in Hoffenheim wieder eine starke Leistung, allerdings nur eine Halbzeit lang. Weshalb er am Ende mit dem 3:3 und dem vierten Unentschieden in Folge leben muss. Sorgen bereitet die Verletzung von Nicolas Gonzalez.