Weihnachtsfrust in Oberstenfeld Kita-Verein bangt um einen Bauwagen

Oberstenfeld - Was macht eine gute Weihnachtsgeschichte aus? Ganz klar: Das Drama um eine Geburt und eine nicht vorhandene Herberge. Stoff für eine solche Story liefert ganz aktuell Oberstenfeld. Der Verein Spielbude – und mit ihm zehn Kinder – wartet nämlich schon seit Monaten auf einen Bauwagen für seinen neuen Naturkindergarten Grashüpfer. Dabei handelt es sich offenbar wie vor 2021 Jahren in Betlehem um eine eher schwere Geburt: Das Landratsamt Ludwigsburg erteilte lange Zeit keine Baugenehmigung. Mittlerweile klirrt die Kälte. Ob es ein Happy End wie in Krippe und Stall gibt, erfährt der Leser aber erst am Ende dieser kleinen Weihnachtsgeschichte.