Weihnachten in Senioren- und Pflegeheimen Der Advent soll trotz allem schön sein

Auch am Alexanderstift in Kirchberg und Mundelsheim gibt man sich viel Mühe, die Adventszeit möglichst schön zu gestalten. Zwar müsse beispielsweise der Nachmittagskaffee mit den Angehörigen, bei dem gemeinsam Lieder gesungen werden, entfallen, erklärt der Pressesprecher der Diakonie Stetten, Steffen Wilhelm. Doch sorgten Traditionen wie Gutslebacken, wobei die Häuser von leckerem Duft erfüllt würden, leuchtende Weihnachtsdekoration und Weihnachtsmusik von der CD für eine festliche Atmosphäre. An Heiligabend werde es pro Wohnbereich ein gemeinsames Essen an festlich geschmückten Tischen geben, auch hier laufe Weihnachtsmusik von der CD.

„Unsere Mitarbeitenden setzen alles daran, den Bewohnern trotz der Einschränkungen ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren“, sagt der Pressesprecher und betont, dass auch für die Mitarbeiter die Situation an Weihnachten besonders schwierig sei, da die Schutzmaßnahmen, zu denen auch regelmäßige Schnelltests gehören, einen höheren Aufwand erforderten.

„Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir sechs Vollzeitmitarbeiter haben, die sich ausschließlich um die Betreuung kümmern“, sagt Helmut Wiedenhöfer vom Seniorenstift Schillerhöhe in Marbach. Und die hätten sich Verschiedenes einfallen lassen, um erst gar keine trüben Gedanken aufkommen zu lassen. Denn eine große Weihnachtsfeier mit den Angehörigen könne es in diesem Jahr nicht geben. Stattdessen werde in kleineren Gruppen ohne Angehörige gefeiert, damit Abstände eingehalten werden könnten. Zum festlichen Mittagessen gebe es ein Ratespiel rund um bekannte Weihnachtslieder. Auch Gottesdienste mit Klavierbegleitung seien möglich. Und wer noch gut zu Fuß sei, werde auch mal durch das Haus begleitet, um den schönen Weihnachtsschmuck anzuschauen. Generell gebe es sehr unterschiedlich fitte Bewohner, und man versuche, dass man ihnen individuell adventliches und weihnachtliches Leben ermögliche.

Das wüssten die Bewohner auch zu schätzen, betont Wiedenhöfer. „Wir bekommen immer wieder Rückmeldung, dass sich die Menschen hier sehr behütet und geschützt fühlen. Und sie spüren, dass das Leben hier angenehmer ist, als wenn sie in dieser Zeit der Kontaktbeschränkungen zu Hause wären.“ Denn dort wäre es für manchen viel düsterer und trostloser, zeigt sich der Heimleiter überzeugt: „Der Mensch braucht halt Kontakte.“

Neben dem Bemühen der Heimmitarbeiter, den Bewohnern eine möglichst schöne Adventszeit zu gestalten, gibt es aber auch Engagement von außerhalb. Die Steinheimer Stadtarchivarin Helga Becker hat, ausgehend vom aktuellen Beitrag zur Heimatkunde im Mitteilungsblatt der Stadt einen Film gedreht. Das Thema „400 Jahre Schulwesen in Steinheim“ klingt zunächst trocken, wird aber gewohnt humorvoll umgesetzt.

In einer Doppelrolle als Heimatpflegerin und „Perle“ des Stadtarchivs Frau Nägele hat Helga Becker einen ebenso informativen wie humorvollen Dialog zwischen den beiden geschaffen. „Ich habe mir gedacht, dass das Thema nicht nur für die heutigen Schüler interessant ist, sondern auch für die Älteren, die die letzten Züge der alten Schulhäuser noch miterlebt haben“, so Becker.

Und da im Moment weder Auftritte noch Lesungen möglich sind, kam sie auf die Idee mit dem 30-minütigen Film. Und die sei sehr gut angekommen, sowohl bei der Verwaltung als auch in den Heimen. Zuerst hat das Kleeblatt-Heim den Film bekommen, aber auch dem AWO Altersheim und der Tagespflege wird er noch zur Verfügung gestellt.