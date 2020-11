Weihnachten in Corona-Zeiten Virologe Christian Drosten gibt es jetzt als Räuchermann

Nicht allen der rund 200 erzgebirgischen Kunsthandwerker geht es in diesen Tagen so wie Tino Günther. Vor allem die ausgefallenen Weihnachtsmärkte bereiten den Unternehmen Bauchschmerzen. „Wir haben immer auf Weihnachten gehofft und an den Hygienekonzepten mitgewerkelt“, sagt Günthers Sohn Frederic, der Geschäftsführer des Verbandes der Erzgebirgischen Kunsthandwerker ist. Doch selbst wenn einzelne Märkte stattfinden würden, sei das nicht zu vergleichen mit dem regulären Weihnachtsgeschäft und der sonst üblichen Geschwindigkeit, mit der die Waren verkauft würden.

Wegen der Pandemie gibt es einfach weniger Besucher und damit weniger potenzielle Käufer. Auch nach Seiffen, ins „Herz der Holzkunst“, dürfen derzeit nur Tagestouristen. Die Fachgeschäfte sind offen, doch es fehlen die Übernachtungsgäste aus dem In- und Ausland. Und allein mit dem Onlinehandel könne der Verlust nicht aufgefangen werden, sagt Frederic Günther. Dafür fehle auch die Infrastruktur.

Corona-Infektionszahlen weiter auf hohem Niveau

Etwa 70 Prozent des gesamten Branchenumsatzes der Kunsthandwerker wird in der Regel auf Weihnachtsmärkten gemacht - aber nicht in Corona-Zeiten. Da braucht es Alternativen: So werden leerstehende Geschäfte zu Mini-Weihnachtsmärkten wie etwa in Annaberg-Buchholz.

Das Erzgebirge ist ohne seine berühmten Artikel - die Schwibbögen, Pyramiden, Engel und Räuchermänner - nicht zu denken. „Seit 200 Jahren exportieren wir Weihnachtsware. Wir sind das Weihnachtsland“, sagt die Geschäftsführerin der Kunsthandwerkergenossenschaft Dregeno in Seiffen, Juliane Kröner. Das Fest ersatzlos zu streichen - das gehe einfach nicht. Um etwas weihnachtliches Flair zu verbreiten, hat die Genossenschaft einen virtuellen Weihnachtsmarkt entworfen. Gleich am ersten Tag am 1. November hatte er 15.000 Aufrufe.

Unterdessen sind die Corona-Infektionszahlen im Erzgebirgskreis weiter auf hohem Niveau. Bis die nächsten Drosten-Räuchermänner die Firma Günther Anfang 2021 verlassen, hoffen auch die Kunsthandwerker auf eine abgeflachte Infektionskurve. Der qualmende Virologe jedenfalls hat eine Botschaft: Er steckt unter der Maske der Pandemie die Zunge heraus.