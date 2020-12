Weihnachten in Corona-Zeiten Schnelltests in Großbottwar und Oberstenfeld

Großbottwar/Oberstenfeld - Die Corona-Schnelltestungen zu den Weihnachtstagen sind in aller Munde – auch in Oberstenfeld und Großbottwar wird es am 23. beziehungsweise 24. Dezember möglich sein, sich testen zu lassen. Der Medizinische Verbund Bottwar (MVB) und die DRK-Ortsvereine Oberstenfeld und Großbottwar führen die Aktion durch und bieten am 23. Dezember von 9 bis 18 Uhr in Oberstenfeld am alten Edeka und am 24. Dezember von 9 bis 12 Uhr vor der neuen Stadthalle in Großbottwar die kostenfreien Corona-Schnelltests durch.