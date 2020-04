Wegen Weichenstörung Änderungen beim Viertelstundentakt der S-Bahn

Die halbstündlichen Grundtakte der Linien S1 bis S6 fahren auf ihren üblichen Laufwegen. Die Zwischentakte, die derzeit in der Hauptverkehrszeit das Angebot der Linien S1, S3 und S4 zu einem Viertelstundentakt ausweiten, fahren wie folgt: Die Zwischentakte der S1 von Plochingen in Richtung Böblingen/Herrenberg werden über den Hauptbahnhof (oben) und Stuttgart-West umgeleitet. In der Gegenrichtung von Herrenberg/Böblingen nach Plochingen befahren die Zwischentakte der S1 die innerstädtische Stammstrecke in Stuttgart. Die Zwischentakte der S3 pendeln nur auf dem Streckenabschnitt zwischen Backnang und Stuttgart-Bad Cannstatt. Die Zwischentakte der S4 fahren nur zwischen Marbach und Stuttgart-Zuffenhausen.