Wegen Ukraine-Krieg Solarwirtschaft rechnet mit mehr Nachfrage

Körnig räumte eine "angespannte Situation in den Material-Lieferketten" infolge der Pandemie ein. "Wir sind aber zuversichtlich, dass sich diese in der zweiten Jahreshälfte, spätestens 2023, entspannen wird." Auf nennenswerte Zulieferungen aus Russland oder der Ukraine sei die Branche nicht angewiesen. Allerdings sei die Suche nach geeigneten Fachkräften wie in den meisten anderen Branchen "durchaus herausfordernd".