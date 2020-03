Wegen überlasteter Arztpraxen Corona: Landkreis richtet Testzentrum ein

Landkreis Ludwigsburg - Der Landkreis Ludwigsburg reagiert auf die sich ausbreitende Corona-Epidemie und wird am Freitag am Klinikum Ludwigsburg eine zentrale Teststelle eröffnen. Diese steht allen Einwohnern zur Verfügung, die vermuten, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Das hat das Gesundheitsamt am Mittwoch mitgeteilt. Derweil ist die Zahl der Erkrankten um zwei weitere Fälle angestiegen. Es handelt sich um Männer aus Ludwigsburg und aus Besigheim, die sich vermutlich in Italien angesteckt haben.