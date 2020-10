Wegen Trump Cornelia Funke zweifelt am amerikanischen Traum

Als weiteren Grund für ihre Zweifel an Amerika nannte Funke die schweren Waldbrände in Kalifornien. Ihr Haus in Malibu bei Los Angeles brannte 2018 fast ab. "Als das jetzt wieder losging mit der Brandsaison, habe ich auch gesagt, Himmel, ich glaube, ich muss doch weg." Trotzdem bleibe ihr Grundstück in Malibu für sie "ein heiliger Ort", das sie nicht "einfach irgendwelchen Spekulanten überlassen" wolle. Sie wolle aber einen Hof in Deutschland kaufen, auf dem ihr Artist-in-Residence-Programm ein europäisches Zuhause finde.