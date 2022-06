Wegen Personalmangels Easyjet streicht Tausende Flüge

An vielen Flughäfen in Europa droht in den kommenden Monaten Chaos mit langen Wartezeiten bei Sicherheitskontrollen und an Gepäckbändern, weil großer Personalmangel am Boden herrscht. Flugstreichungen und Verspätungen mehren sich. An den deutschen Airports sind laut Flughafenverband ADV rund 20 Prozent der Stellen unbesetzt. Die Lufthansa strich allein für den Juli 900 Flüge an den Drehkreuzen Frankfurt und München, um für Entlastung an den Flughäfen zu Spitzenzeiten zu sorgen. Die Branche arbeitet mit der Bundesregierung an Wegen, ein Chaos bei der lang erhofften starken Erholung des Luftverkehrs vom Einbruch der Corona-Pandemie zu verhindern.