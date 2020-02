Wegen Coronavirus auf Teneriffa 1000 Touristen dürfen Hotel nicht verlassen

Das neue Coronavirus Sars-CoV-2 hat die Kanarischen Inseln erreicht. Der Erreger sei bei einem italienischen Arzt in Teneriffa festgestellt worden, teilten die Behörden am Dienstag mit. Die Pressestelle der Stadt Adeje erklärte, das Hotel, in dem der Mann gewohnt habe, stehe unter Quarantäne. Spanischen Medien zufolge dürfen die rund 1000 Touristen in dem Komplex die Anlage nicht verlassen.