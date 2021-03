Wegen Corona-Situation Oberstenfelder Fleckenfest abgesagt

Oberstenfeld - Nachdem bereits im vergangenen Jahr fast alle Veranstaltungen coronabedingt ausfallen mussten, geht der Absagereigen in der Gemeinde Oberstenfeld dieses Jahr weiter. Die teilnehmenden Vereine haben sich in enger Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung dazu entschieden, das Fleckenfest 2021 abzusagen. Alle Mitwirkenden seien sich darin einig gewesen, dass das beliebte Fest auch in diesem Jahr nicht stattfinden kann, heißt es in einer Mitteilung des Bürgermeisteramts.