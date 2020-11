Wegen Corona keine Erhöhung in Murr Aus Rücksicht auf Kita-Eltern keine Erhöhung

Die Haltung der Eltern



Der Gesamtelternbeirat der Murrer Kindergärten hatte in einem Brief an den Bürgermeister und die Gemeinderäte um Solidarität mit den Familien gebeten. Die jüngste Beitragserhöhung liege gerade einmal zwölf Monate zurück. Durch die Pandemie seien Familien großen Belastungen ausgesetzt. Die Verwaltung

meint

Für die Situation der Eltern zeigte der Rathauschef Torsten Bartzsch zwar grundsätzlich Verständnis, doch er wies in der Sitzungsvorlage auch auf die hohen Ausgaben für das Kita-Wesen hin. So musste Murr im vorigen Jahr Kosten von rund 2,18 Millionen Euro stemmen. Vor sieben Jahren waren es nur 856 000 Euro. Bartzsch wollte den Eltern mit der Erhöhung um 1,9 Prozent etwas entgegenkommen. Denn diese Erhöhung wäre eigentlich schon in diesem September fällig gewesen. „Murr liegt aktuell um 4,9 Prozent unter den Empfehlungen des Landesrichtsatz.“ Die Gemeinde habe ihre Angebote in den Kindergärten stark ausgebaut – deshalb halte er eine Beteiligung an der hohen Qualität für gerechtfertigt. „Im nächsten Jahr werden wir kämpfen müssen, den Haushalt auszugleichen.“ Die 4,8-prozentige Tariferhöhung für die Erzieherinnen sei noch nicht eingepreist, man wolle am Lindenweg das Angebot erweitern.