Am Sonntagvormittag ist im Otterbachtal eine Esche abgebrochen und hat eine Zeitlang den Weg zum Haus Steinheim blockiert. Die Feuerwehr sicherte die Stelle ab, ein Mitarbeiter des Forstreviers beseitigte den Baum. Gegen 12 Uhr war die Straße wieder frei. „Der Baum könnte durch die Schneelast abgebrochen sein“, vermutet Revierförster Jürgen Weis. Und so etwas könne man nicht vorhersehen. Generell habe man wegen des Eschentriebsterbens schon viele Bäume gefällt, vereinzelte vitale habe man stehen lassen. „Aber die werden auch nach und nach in die Knie gehen“, so Weis.