Weckruf für Europa beim Forum Zeitgeschehen Von der Gefahr, abgehängt zu werden

Als an der Schillervolkshochschule das Forum Zeitgeschehen „Krisenbewältigung in der Demokratie“ geplant wurde, war klar, dass es dabei um Corona und den Anpassungsdruck auf Deutschland gehen sollte. Was nicht klar war: dass die Vortragsreihe erst in diesem Jahr stattfinden könnte – und dass zum Start des Forums der Krieg in der Ukraine die Coronafolgen überlagern würde.