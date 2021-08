Wechselfenster Luxussteuer kommt: UEFA-Reformen gegen den Transfer-Furor

Es dürfte sicherlich kein Zufall sein, dass in den Furor um das Gebaren von Scheich- und sonstigen Investoren-Clubs ein Zuckerl der Europäischen Fußball-Union (UEFA) durchsickert. Die will nämlich im kommenden Jahr mit dem FFP machen, was die seit elf Jahren existierende Regelung nach Meinung von Kritikern faktisch längst geschehen ist: es abschaffen. Stattdessen soll einem Bericht von "The Times" zufolge eine Gehaltsobergrenze eingeführt und Verstöße mit einer Luxussteuer bestraft werden. Beim FFP dürfen die Clubs in den zurückliegenden drei Jahren ein Defizit von maximal 30 Millionen Euro aufweisen.