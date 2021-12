Wechsel zu einem Top-Club? BVB kämpft um Verbleib von Superstar Haaland

Die schnelle Flucht von Haaland in die Kabine nur 30 Sekunden nach dem bitteren 2:3 des BVB in Berlin am Ende der Hinrunde werteten viele Beobachter als Zeichen für einen baldigen Abschied. Schließlich hat der BVB binnen weniger Wochen in der Fußball-Champions-League den Achtelfinal-Einzug verpasst und wohl auch die Meisterschaft bei nunmehr neun Punkten Abstand auf Tabellenführer FC Bayern verspielt. Viel spricht deshalb dafür, dass der für seinen großen Titelhunger bekannte Haaland von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch macht und den Revierclub trotz seines bis 2024 datierten Vertrages für eine kolportierte Ablöse von 75 Millionen Euro schon in diesem Sommer verlässt.